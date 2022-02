Standard - Gand aura beau avoir lieu à huis clos, dimanche (sanction suite aux incidents du choc wallon), il y aura du monde autour de Sclessin. Les principaux groupes d’animation (PHK, Ultras Inferno, Hell Side) ont en effet lancé un appel à une mobilisation des supporters avant la rencontre.

“Il est grand temps de sonner la fin du bal. Malgré le huis clos, nous lançons un appel au rassemblement du peuple rouche pour marquer notre mécontentement et dire stop une fois pour toutes ! Par souci de crédibilité, tout débordement est à exclure. Par ailleurs, nous restons attentifs quant à un éventuel rachat et ce, pour le bien et la pérennité de notre blason”, écrit le communiqué.

Voici le communiqué complets des principaux groupes d'animation :