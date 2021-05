Ses cris de douleurs glaçants, perçus de manière encore plus intense dans un stade de Sclessin vide, le 1er novembre dernier, font désormais partie du passé. Entré en jeu durant une dizaine de minutes, ce jeudi face à Malines, Zinho Vanheusden est à nouveau un joueur de football, 193 jours plus tard. Pour le plus grand bonheur de son papa.

“Mais au moment au Zinho est entré sur la pelouse, j’ai à nouveau entendu ses cris de douleurs dans mon oreille”, ne cache pas Johan Vanheusden, (...)