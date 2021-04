Àce jour, avec 99 matchs au compteur, c’est au Standard qu’Eliaquim Mangala a le plus évolué durant sa carrière. À Sclessin, comme les autres membres de la génération dorée de 2008-2009, il a tout gagné. C’est sur une victoire en Coupe de Belgique (2-0 face à Westerlo), le dernier trophée qui manquait à son palmarès, que celui qui allait devenir plus tard international français a refermé le livre rouche.

"Et pourtant, lorsque je pénètre sur la pelouse du stade Roi Baudouin, je ne sais pas encore que c’est mon dernier match", concède l’actuel défenseur de Valence qui, pour La DH, ouvre l’album à souvenirs. "C’était il y a dix ans, tu ne me rajeunis pas là. Beaucoup de choses ont changé depuis. Mbaye est devenu coach, Régi (Goreux) est responsable à l’Académie et j’ai même vu que Jelle venait d’arrêter sa carrière ; le temps file, c’est fou. Cela prouve qu’il faut profiter au maximum du moment présent."