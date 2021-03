K. S. et M. J.

Mbaye Leye et ses joueurs ont fustigé de concert la qualité de la pelouse avant d’être en désaccord autour de la mentalité affichée.

Longtemps, Mbaye Leye se demandera comment il a pu perdre ce match à Mouscron où ses hommes n’ont pas concédé le moindre tir cadré. Aussi surréaliste que cette statistique puisse être, elle est plutôt criante car elle met le doigt sur ce qui a cruellement manqué aux Rouches hier : l’efficacité. Car si Mouscron n’a pas été en mesure d’alerter Bodart, les Liégeois, eux, ont mis Koffi à contribution à quatre reprises.

Après le match, Mbaye Leye n’a pas été, non plus, en mesure d’expliquer la nouvelle déroute, la dixième, de ses troupes mais a préféré stigmatiser l’état du terrain et les temps morts. Le T1 liégeois a été suivi dans ses propos par ses joueurs qui, au contraire de lui, ont évoqué une envie défaillante par rapport au match de Coupe contre Bruges.