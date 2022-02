On commence par une question, à laquelle il faut tenter de répondre sans tricher : quel est le dernier joueur à avoir marqué un but pour le Standard ?

Même si vous suivez assidûment les Rouches, on est certain qu’il a fallu vous creuser les méninges pour trouver la réponse. C’était Nicolas Raskin, buteur face au Cercle, le 5 février dernier. Et sur les deux derniers matchs ? Aucun but marqué. Aucun à Genk. Pas plus à Ostende.