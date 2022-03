Ce lundi dans la nouvelle chronique de "La Tribune" sur la RTBF, intitulée "La bagarre dans la buvette", Benjamin Deceuninck a demandé à Marc Delire et Eby Brouzakis de débattre sur "le joueur de foot dans lequel ils aimeraient bien se déguiser" en référence au carnaval. Le but de cette nouvelle capsule est de convaincre les autres consultants en plateau qui doivent choisir l'argumentation qui les a plus convaincus.

Si Eby Brouzakis a évoqué le magicien Ronaldinho avec sa vareuse du FC Barcelone, Marc Delire a fait un choix plus étonnant avec une argumenation encore plus farfelue. Le journaliste qui commente la Pro League sur Eleven Sport a en effet retiré sa chemise et son veston de costume pour laisser apparaitre un maillot du Standard. Il s'est alors moqué du club liégeois : "Avec ce maillot, je suis le chaperon rouge, je me fais bouffer par tout le monde même des Buffalos à qui on a coupé deux pattes", a-t-il expliqué, "avec ce maillot, je suis Caliméro."

"Mais avec ce maillot, s'il y a bien une chose à laquelle ils n'ont pas ressemblé, et il ne faut surtout pas que ça arrive cette année, c'est à une lanterne rouge", a finalement conclu Delire sur un ton plus sérieux.

Si le ton du consultant se voulait humoristique, plusieurs supporters des Rouches n'ont pas compris le trait d'humour et l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. "Je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un foin, il y a des choses bien plus graves dans la vie en ce moment. Il y a de moins en moins d'humour chez les supporters, dans tous les clubs", a réagi Marc Delire chez nos confrères de Sudinfo.