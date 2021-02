Depuis huit ans, Mario Franchi, patron des transports Frisaye, occupe le poste de président de Seraing. Mais son cœur est largement coloré de Rouche depuis toujours.

Mario, à quand remonte votre amour pour le Standard ?

"Je me suis rendu au stade pour la première fois il y a 61 ans. J’avais alors 6 ans. Papa aimait le foot et était devenu supporter des Rouches. Il nous y a donc logiquement emmenés, mon frère Bruno et moi. À l’époque, on allait d’abord voir Tilleur, qui jouait à 14 h avant d’aller, à pied, voir le Standard dont le coup d’envoi du match était donné à 17 h."

Le foot, vous y avez accroché directement, au point de vous affilier au Standard.