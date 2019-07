Le Standard partage face aux Danois de SønderjyskE (1-1) sous les yeux de Bruno Venanzi



Ce mercredi, les Rouches ont eu droit à un réveil musculaire sur le coup de 9h20. Michel Preud'homme a eu le bonheur de voir Selim Amallah fouler le terrain d'entraînement. Souffrant d'une entorse, le médian a repris la course en matinée.



Dans l'après-midi, le groupe a pris la route de Rheine, à la Obi Arena, à une heure de route de leur centre d'entraînement, pour disputer leur premier match amical du stage face aux Danois de SønderjyskE.



Pour la cause, Bruno Venanzi avait faite déplacement avant de rentrer sur Liège dans la foulée tout comme Pierre Locht. Le directeur du recrutement, Benjamin Nicaise, était également de la partie.



En retard physiquement, Alen Halilovic n'a pas pris part à la rencontre et il s'est contenté de tour de terrain en guise d'échauffement. De son côté, Uche Agbo, qui se plaint toujours des adducteurs, est resté, seul, en tribune. C'est également de là que Felipe Avenatti a suivi une rencontre pleine d'intensité.



En première période, Liégeois et Danois ne se menageaient pas et ils se rendaient coup pour coup tout en restant dans les limites du correct. La plus grosse occasion était à mettre à l'actif des Danois mais Gillet sortait une belle parade. De l'autre côté, Limbombe y allait d'une frappe puissante qui passait juste au dessus tandis que Boljevic trouvait le gardien sur sa route.



Fait marrant, l'arbitre a sifflé la fin de la première période deux minutes trop tôt s'attirant les foudres du coach danois qui ne s'est pas gardé de le lui faire remarquer utilisant d'ailleurs des noms d'oiseaux en anglais.



En seconde période, l'intensité ne faiblissais pas tout comme le nombre de fautes ! Après l'heure de jeu, lassé par les fautes adverses, Obbi Oulare se faisait respecter. "C'est la dernière fois ça", lançait-il agacé. Quelques minutes plus tard, juste devant le petit banc liégeois, un Danois repoussait vivement Cavanda. Plus tard, une faute sur Balikwisha valait une carte jaune à un Danois imité ensuite par Cavanda.

Au niveau occasion, c'était par contre le néant. Les Liégeois auront tout de même été sérieux tentant de reproduire des schémas travaillés depuis le début du stage. Mais en toute fin de match, Milinkovic-Savic loupait une relance offrant le 0-1aux Danois. Dans la foulée, Renaud Emond égalisait de la tête sur un coup franc de Govary.



Au programme de la journée de jeudi, une séance matinale à 10 heures avant une activité de team-building dans l'après-midi. Samedi, les Liégeois rencontreront les Ukrainiens d'Oleksandria, nouveau club de Valerii Luchkevych.



Standard (1ère mi-temps) : Gillet, Pocognoli, Laifis, Sangare, Vojvoda, Cimirot, Goreux, Boljevic, Lestienne, Limbombe, Cop.



Standard (2e mi-temps)/ Milinkovic-Savic, Cavanda, Lavalee, Kosanovic, Miangue, Raskin, Gavory, Balikwisha, M. Carcela, Émond, Oulare.



Les buts: 90e Christianse (0-1),93e Emond (1-1).

L'évolution du match