Il n’a pas joué, mercredi, mais il a ressenti la même émotion que ses équipiers, depuis la tribune : le soulagement. "Cette victoire nous a donné un peu d’air frais et elle fait du bien dans les têtes", précise Mathieu Cafaro. "Je pense qu’elle va nous aider à se mettre en tête que, même après une saison difficile, il peut encore y avoir du positif. On doit aussi se servir des prochains matchs pour, déjà, préparer la saison prochaine."

Pendant laquelle Cafaro espérera vivre des émotions différentes. "C’est clair que je ne m’attendais pas à cela en signant mais cela ne change pas mon désir de remettre le Standard à sa place."

Une victoire à Charleroi, dimanche, serait un premier pas. "On m’a parlé des enjeux de ce choc et de ce qui s’était passé à l’aller. J’ai très envie de gagner ce match", avoue le Français, qui aura à cœur de retrouver son niveau de janvier après avoir été plus en difficulté en février. "J’ai connu un coup de mou qui est logique, comme je n’avais pas joué durant six mois. L’équipe non plus n’avait pas le même rendement. Mais on a bien travaillé avec le préparateur physique. Et je sens que je suis mieux."

Le voilà désormais prêt à être à nouveau décisif, que ce soit en débutant sur le flanc gauche ou dans l’axe. "Moi, tant que je joue, je suis content. J’ai été formé comme axial mais je n’ai pas de préférence. Tant qu’on gagne dimanche."

Car une victoire permettrait sans doute aux joueurs de retrouver une partie du confort qu’ils ont perdu (pas d’accès au restaurant ni aux chambres, ni aux vestiaires tout confort du centre d’entraînement). "J’ai été surpris de cette décision de la direction. C’est la première fois de ma carrière que je vivais cela", ne cache pas l’ancien joueur de Reims. "Mais force est de constater que nous nous sommes adaptés et que l’équipe a gagné en solidarité ces deux derniers matchs. De l’extérieur, cela peut paraître un peu fou. Mais cela nous a fait du bien."

Il espère que ce sera également le cas ce dimanche.