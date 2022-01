Mathieu Cafaro n’a pas traîné pour signer au Standard. "J’étais en fin de contrat à Reims, et je ne souhaitais pas prolonger. Cela a un peu braqué tout le monde, il était donc convenu que je parte en janvier."

Rapidement, la piste liégeoise s’est présentée à lui, et les discussions avec Will Still, l’adjoint de Luka Elsner, qui était adjoint à Reims, l’ont aidé à se décider. "Je connais la situation sportive du club, qui n’est pas à sa place, et j’espère apporter mes qualités techniques pour le relancer." Il ne s’est pas arrêté, en revanche, sur le contexte extra-sportif, et les interrogations autour de l’arrivée de nouveaux investisseurs, ou la pression d’un public liégeois déçu.

Outre son profil rapide, et sa technique, Cafaro devrait prendre en charge les coup-francs. "On en a parlé avec le coach, et certains équipiers, et on a déjà travaillé cela à l’entraînement", explique le médian, capable de jouer à tous les postes offensifs.

A Anderlecht, il était installé dans le couloir gauche, pour rentrer dans le jeu. "Il manque encore quelques automatismes avec mes nouveaux équipiers, mais on devrait vite s’adapter." Après six premiers mois compliqués, entre blessure (tendinite), situation contractuelle délicate et covid, Cafaro espère prendre du plaisir pour finir la saison. Et sauver celle du Standard, donc.