Trois fois Matz Sels a dû se retourner. Un fait plutôt rare dans le chef du gardien de Strasbourg. Devenu un taulier de Ligue 1, Sels a eu une expérience plus compliquée en barrage de l’Europa League sur le terrain de Francfort.

L’ambiance l’avait fortement impressionné. "Le contexte était spécial. Après sa demi-finale d’Europa League, Francfort ne voulait pas être éliminé. Le match était plus important pour eux que pour nous et ils ont mis le paquet. Pour chaque tour préliminaire, tous les supporters s’habillaient dans une couleur différente."

Contre Strasbourg, le stade était entièrement noir. "Franchement, c’était impressionnant. Ça donnait un sentiment d’agressivité. J’ai joué quelques matchs européens dans de beaux stades mais Francfort fait partie des ambiances les plus chaudes que j’ai connues."

Il compare d’ailleurs Francfort au Standard. "Tu montes à peine sur le terrain que tu sens la tension."

En Allemagne , les Strasbourgeois ont été dépassés après leur victoire à l’aller. "Il faut être prêt à jouer sous pression et rapidement faire la différence car ils ne fatiguent pas. Nous avions décidé de jouer homme contre homme pour contrer leur système à trois derrière. Nous espérions qu’ils aient du mal à nous mettre sous pression en fin de match mais ils n’ont pas arrêté de pousser."

Même quand Sels avait le ballon aux pieds, les joueurs de Francfort tentaient de le gêner. "Ils poussent pour forcer d’allonger afin de jouer des duels aériens dans l’entrejeu ou en défense. Ils ont des gars costauds dans l’axe qui savent aller chercher des ballons de la tête."

Et quand ils récupèrent le ballon, ils se projettent très vite. "Avec Kamada (ex-Saint-Trond) à la passe et des joueurs rapides et talentueux comme Kostic, chaque ballon perdu est un danger. Ce n’est pas une équipe d’Europa League mais de Champions League."