Mbaye Leye ne pourra pas encore compter sur Kostas Laifis pour le déplacement à Seraing, ce dimanche (18h30). Le défenseur chypriote souffre toujours d’une déchirure au quadriceps, ce qui obligera l’entraîneur à aligner une défense à quatre, a priori, avec Sissako et Al Dakhil dans l’axe.

Leye a également donné des nouvelles de Dönnum et Dragus. Le Norvégien est rentré légèrement malade de ses obligations internationales, et il n’a pas pu s’entraîner. Quant au Roumain, s’il a manqué les entraînements du début de la semaine, il était bien présent ces deux derniers jours.

Au sujet du match à Seraing, pour lequel Jackson Muleka sera bien présent, Leye a insisté sur la mentalité à avoir. "On devra être présent dans les duels, et montrer autre chose qu’à l’Union." Pour gagner du temps de préparation, et de récupération, les Rouches seront en mise au vert, samedi, après un entraînement à 16h30. "Ce n’est pas une punition après l’Union, prévient Leye. C’est une manière d’avoir tout le monde, car on n’a eu que deux jours pour préparer ce match."