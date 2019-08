La poisse n’en finit pas de le poursuivre.

Alors qu’il n’a joué que sept matchs toutes compétitions confondues avec le Standard (dont quatre comme titulaire) depuis le début de la saison dernière, Obbi Oulare sera absent entre deux et quatre semaines.

En cause, une erreur de diagnostic. Blessé depuis le 13 juillet et le match amical perdu par le Standard face à Strasbourg, sur la pelouse de Seraing, l’attaquant belge s’était vu diagnostiquer un décollement musculo-aponévrotique du biceps fémoral de la cuisse gauche. Une blessure qui nécessitait une petite période de repos, des soins et du travail individuel.

Un peu plus de trois semaines plus tard, Obbi Oulare a repris les entraînements comme prévu mais ses douleurs n’avaient pas disparu. Et un nouvel examen réalisé en début de semaine a permis de mettre en lumière que le buteur, acheté à titre définitif par le Standard cet été, souffrait finalement d’une déchirure de 5 centimètres.

Conséquence : le retour sur les terrains de l’attaquant est une nouvelle fois postposé. Il sera encore absent entre deux et quatre semaines. Mais heureusement pour Michel Preud’homme, Dragus vient d’arriver et le retour d’Avenatti est proche.