La prestation du Mouscronnois va peut-être lancer sa saison.

Une passe décisive et un but. Voilà près de six mois que Maxime Lestienne n’avait plus rendu pareille copie. La dernière fois, c’était contre Lokeren en février (3-1). Et le bilan aurait encore pu être meilleur ce samedi, mais pas de quoi frustrer le Standardman. "J’aurais pu marquer plus car j’ai raté un face-à-face avec le gardien en début de match", se remémore-t-il avec le sourire. "Mais je savais que j’allais encore avoir ma chance et que, cette fois, cela devait être au fond."

Un but tombé au meilleur des moments, avant le repos, dans le plus pur style de l’ailier. "J’aime faire des appels en profondeur. Avec les joueurs qu’on a au milieu de terrain, qui savent donner de bons ballons, ce système me convient", se réjouit l’ancien Brugeois, servi idéalement par Cimirot sur le 2-0.