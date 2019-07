Il avait manqué la préparation l’année dernière, puisqu’il avait signé juste avant le début du championnat. C’est donc satisfait que Maxime Lestienne s’est préparé avec le groupe cet été. "Je travaille énormément et je suis content d’avoir une préparation dans les jambes", se réjouit l’ancien Brugeois qui n’a qu’une envie : signer une meilleure saison que la précédente. "J’espère pouvoir me montrer plus décisif et plus régulier, tout en ne me blessant pas." Pour celui qui s’apprête à vivre sa deuxième saison en bord de Meuse, les choses semblent prendre une bonne tournure. "Je me sens de mieux en mieux physiquement et je suis sur la bonne voie."