Avec ses cinq buts et son assist en neuf rencontres, Maxime Lestienne est un des Rouches en vue en ce début de saison. Absent lors de la réception de Guimaraes, le Mouscronnois effectuera ses débuts européens ce jeudi soir à l’Emirates.

"Ce sera un gros match mais on a vu avec Bruges que rien n’est impossible", assure le flanc gauche. "On ne doit pas avoir peur et jouer notre jeu, montrer qu’on est prêts. Arsenal est un top club européen mais ça reste un match comme un autre à mes yeux. On va essayer de créer un petit exploit là-bas."

La saison dernière, Lestienne n’a que trop peu brillé sur la scène européenne. Il entend bien remettre les pendules à l’heure lors de cette nouvelle campagne.

"J’ai eu des hauts et des bas la saison dernière, des blessures. Physiquement, je n’étais pas à 100 %. Cette année, j’ai eu une bonne préparation et je me sens bien. J’espère retrouver de la régularité car c’est ce qui me fait défaut."

À 27 ans, Lestienne semble enfin retrouver son meilleur niveau et cela n’est pas passé inaperçu puisque le Standardman figure dans la présélection de Roberto Martinez.

"J’ai appris que j’étais présélectionné. Cela me ferait évidemment plaisir d’y être mais je ne pense pas encore à ça maintenant. On verra vendredi si j’y suis. Depuis mon retour, j’ai travaillé et que ce soit les coachs, la direction ou les fans, tout le monde a toujours cru en moi."

Les Diables, Maxime Lestienne les avait oubliés. "Je n’y ai jamais pensé. On connaît la qualité du noyau. Moi, je travaillais pour revenir à mon niveau."

Cette présélection prouve bien une chose : Maxime Lestienne a bien fait de revenir en Belgique.

"Je savais que je faisais le bon choix en revenant en Belgique. J’ai connu des galères la saison dernière mais c’était important de revenir pour ma femme et mes trois enfants. Je n’ai jamais regretté mon choix."