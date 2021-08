Mbaye Leye : "C'est une gifle quand vous prenez cinq buts. On a été mauvais en transition, quand vous mettez trop de joueurs devant le ballon, cela se paye cash. On a mal géré à 1-2 en encaissant trop rapidement un 3e but. Si on tient dix minutes de plus, on peut mettre le doute dans leur tête. Après cela, on plie trop vite. On doit se servir de ce match pour apprendre. Il faut reconnaitre que l'Antwerp a été chirurgical, nous a fait mal. Frey a bien gagné tous ses duels. Il faut continuer de donner du crédit aux jeunes et ne pas tout remettre en question. Klauss est touché au bas du dos. Le défenseur savait que Klauss lui donnerait du fil à retordre et a fait le nécessaire en début de match, c'est le football. J'aimerais que mes joueurs soient plus agressifs et roublards comme l'ont été les joueurs anversois."

Samuel Bastien : "Je n'ai pas les mots pour expliquer cette défaite. On encaisse sur des petites erreurs de notre part. On revient dans le match mais on prend un but juste après, ce n'est pas possible."

Arnaud Bodart: "C'est une claque, c'est le bon mot, on était moins dans le match au début dans les duels"