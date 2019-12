Voici les premières réactions après la défaite du Standard contre La Gantoise (0-1)

: "Je ne sais pas si on a perdu le match en deuxième mi-temps ou en première avec toutes les occasions que l'on a eues. Ils ont frappé une fois en deuxième mi-temps et elle finit en pleine lucarne, c'est difficile à avaler. On a tout donné, donc c'est décevant. Il nous a manqué beaucoup de joueurs qui étaient blessés. La trêve vient au bon moment même si on aurait voulu partir en paix. Il va falloir être prêt directement lorsque que l'on va revenir."

Nicolas Gavory Standard) : "Le mois de décembre est à oublier mais on va travailler pour rapidement revenir fort. C'est compliqué pour le moment mais nous sommes le Standard donc on ne lâchera pas. En deuxième période, on a plus subi et on a moins réussi à faire mal à La Gantoise. C'est frustrant et rageant, mais c'est le football. On voulait jouer notre jeu et marquer un but mais Gand est une bonne équipe en possession de balle. Elle a réussi à nous faire mal.

Jess Thorup (La Gantoise) : " Je veux profiter de la victoire et des vacances avant le stage. On est bon pour l'instant mais il nous reste pas mal de choses à faire. "

Mbaye Leye ( Standard) : " Le match pouvait tomber des deux côtés. Nous n'avons pas perdu la rencontre en première mi-temps. La Gantoise n'a tiré qu'une fois en première mi-temps et une fois en deuxième mi-temps avec le but de Kums qui vient de nulle part. On a vu le manque de fraîcheur dans le dernier geste à cause de tous les blessés que l'on a. La Gantoise avait la possession mais on ne l'a pas vraiment vu. C'est normal d'être frustré quand tu reçois des coups toute la rencontre sans que l'arbitre ne réagisse. Peu importe ce qu'il fait, Preud'homme va recevoir une jaune. Si je me mets à sa place, je pourrais comprendre qu'il en ait ras-le-bol. Quand le autres coachs font pareil, ils ne reçoivent pas de jaune. Qu'est-ce qu'il faut faire ? L'attacher sur le banc ? Je trouve qu'il faudrait montrer plus de respect pour tout ce qu'il a fait pour le football belge. J'ai entendu un consultant de la RTBF dire qu'il avait fait un bras d'honneur au public à Mouscron. C'est faux, ce n'était pas adressé au public. Tout ce que Michel fait est analysé par tout le monde, surtout par ceux qui n'ont jamais rien fait dans le foot. La trêve est une bonne chose pour les joueurs, particulièrement pour nous. On a fait un bon début de saison, il ne faut pas se mettre à douter. On a eu beaucoup de blessés avec les matchs de coupes d'Europe. On va maintenant analyser le match d'aujourd'hui et on verra pendant les vacances ce qu'il va falloir améliorer.

Laurent Depoitre (La Gantoise) : " Le but de Kums était magnifique et il nous rapporte trois points. Que demander de plus ? Les circonstances n'étaient pas faciles, il fallait mettre ça de côté. On savait que ce serait la guerre. On pensait que le Standard mettrait la pression dès le début mais ils nous ont laissé la possession. "