Le Standard a eu beaucoup de mal face à une solide équipe ostendaise mais a finalement arraché le partage dans les ultimes secondes grâce à Bokadi. Voici les réactions des acteurs de ce Ostende-Standard :

Balikwisha: "Merci à Bokadi. C'était un match très équilibré avec beaucoup de duel, on ne repart pas avec la victoire mais un point, c'est déjà mieux que rien au vu de la physionomie. Je suis vraiment content d'avoir marqué parce que demain c'est l'anniversaire de ma maman. Je lui dédie donc mon but."

Bokadi: "C'est grâce à l'équipe et à notre mentalité qu'on a pu égaliser. On méritait mieux, on a bien joué, on est content de prendre ce point ici. La dynamique est bonne mais on doit continuer à travailler pour le match de dimanche."

Hubert: "C'était compliqué sur la fin, on a beaucoup reculé. On fait une bonne saison quand même donc ça va. Quand on joue notre football, c'est énergivore, on manque de concentration sur la fin et malheureusement aujourd'hui ça se paye cash. On peut continuer à faire notre bonhomme de chemin. Sakala monte en puissance et il fait du mal aux équipes adverses. On est content de l'avoir. J'ai retrouvé mes sensations et je suis plutôt satisfait pour une première après une quarantaine."

Leye: "J'ai le sourire parce que je n'ai pas le Covid. Je garde le sourire car dans l'ensemble c'était bien. J'ai vu une équipe qui a joué au football. La manière dont on joue me plaît même si on fait des erreurs. C'est normal, on ne peut pas être tout le temps parfait. On est dans le bon. L'erreu de Cimirot ? Cela arrive. Il veut contrôler de la poitrine et on prend un but. Les changements à la mi-temmps ? Cette fraîcheur a apporté quelque chose avec la déviation de Klauss et la frappe d'Amallah sur le premier but. J'ai dit aux gars qu'ils avaient fait un super match. Dans l'ensemble c'est bien, l'était d'esprit est là, la manière est là."

Sakala: "Je suis heureux du titre d'homme de match mais j'aurais préféré gagner le match. C'est très décevant d'avoir encaissé à la fin de la rencontre. Avant de commencer la saison, on voulait se battre pour les PO1, on reste concentré sur cet objectif que l'on joue contre des grandes ou des petites équipes. Sur le premier but, je reçois une très bonne passe et je marque. Honnêtement j'aime Ostende et je me sens bien ici, en ce moment je ne pense pas à mon contrat. je reste concentré sur mon jeu avec l'équipe et sur le club."

Blessin: "C'est dommage ce but dans les dernières minutes. Il y a un bon centre et ce ballon qui traîne... Je pense qu'on a eu des problèmes lors des dernières semaines pour ressortir dans les dernières minutes. Ce n'était pas notre meilleur match mais on a montré du caractère."