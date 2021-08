L’annonce a été faite ce vendredi matin. Arnaud Bodart, formé au club depuis sa plus tendre enfance, a prolongé son bail en bord de Meuse de deux ans jusqu’en juin 2025. Une récompense pour un garçon qui n’a jamais rien lâché depuis ses débuts. Cette prolongation, elle aurait pu survenir la saison dernière mais les négociations n’avaient pas abouti. "Cela ne m’avait pas perturbé. Je suis un professionnel et, quand on est sur le terrain, on doit faire abstraction de ça", assure le principal intéressé, qui voit cette prolongation comme un signe de reconnaissance. "Je suis quelqu’un qui aime le travail et ce dernier paie. C’est une reconnaissance pour ce que je fais."



