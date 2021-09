Mbaye Leye avant la réception de Saint-Trond : "On ne doit pas gamberger" Standard Maxime Jacques Privé de Bokadi, Laifis (blessés) et Fai, le coach liégeois espère une réaction de ses joueurs après la défaite face à Anderlecht lors du Clasico. © Belga

Deux défaites de rang ? Ce n’est pas encore arrivé au Standard cette saison. Comme ils l’avaient fait après les gifles reçues face à l’Antwerp (2-5) et à l’Union (4-0), les Rouches espèrent bien relever la tête après avoir perdu le Clasico face à Anderlecht (0-1) dimanche dernier. "On va tenter de rester sur la même dynamique en termes de mentalité pour ne pas trop gamberger", expliquait Mbaye Leye en conférence de presse ce vendredi.



Mais pour la réception des Canaris, le coach liégeois sera privé de Laifis, Bokadi et Fai. "Kostas refera des examens la semaine prochaine pour s’assurer que tout est OK mais on ne prendra pas de risque pour le déplacement à Malines", a déjà précisé le T1 des Rouches, qui va voir Bokadi faire son retour à l’entraînement collectif la semaine prochaine (d’abord les échauffements). Quant à Collins Fai, il s’est excusé devant le groupe "de sa propre initiative" après son exclusion contre les Mauves.



Confronté à Saint-Trond, Malines, OHL, au Cercle puis Courtrai lors des cinq prochains matches, le Standard doit engranger des points maintenant. "Mais ces matches ne seront pas faciles. Le championnat belge est différent des autres et il y a beaucoup de densité. Mais il est clair qu’on doit chercher à enchaîner les victoires. C’est le prochain objectif", a terminé Leye.