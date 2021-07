Cette saison, le Standard a beaucoup à se faire pardonner. Après un exercice 2020-2021 à oublier sur le plan comptable, le club principautaire veut, via son coach, Mbaye Leye, faire table rase du passé et avancer avec ceux qui en valent la peine. C’est un Standard en reconstruction, en mutation, que 9 000 supporters verront à l’œuvre ce vendredi soir face aux vice-champions limbourgeois de Genk.

"On sent de l’excitation dans le groupe. Les attentes ne sont pas élevées en ce qui nous concerne ? On ne fait pas attention à ce qui se dit ou est écrit sur nous. Ce qui nous importe, c’est de former un groupe solide."