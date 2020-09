Trois mois après, Mbaye Leye revient, sans rancœur, sur son départ.

C’est un soir de PO1 à Gand, le 3 avril 2019, là où ils ont collaboré pour la première fois, que Mbaye Leye et Michel Preud’homme esquissent les prémices de ce qui sera leur future collaboration pour la saison suivante. Quelques mois plus tard, l’ancien buteur, 36 ans à l’époque, devient le T2 de celui qu’il prend comme modèle. "Je ne pouvais pas rêver mieux que de débuter avec le meilleur", précisait-il.

Le but était d’apprendre du maître et de prendre sa succession au terme de son contrat, deux ans plus tard. Mais l’aventure s’est brusquement arrêtée un an trop tôt. Mbaye Leye revient, sans rancœur, sur son départ précipité.

Mbaye, tout d’abord comment occupez-vous votre temps depuis la fin de l’aventure liégeoise ?