: "C'est une petite déception quand tu encaisses en fin de match. La deuxième mi-temps était bonne, on avait plus d'occasions, les joueurs avaient plus de confiance dans le système. On méritait les trois points au vu de la deuxième mi-temps. En première, on a mis du temps à rentrer dedans et ils ont eu des occasions. Il y a beaucoup de bonnes choses dans l'ensemble et il faut rester dans cet état d'esprit. Quand je vois mes joueurs avec des crampes, je suis certain qu'ils ont tout donné, je dois les féliciter. Ce point, ce sont trois points, les joueurs ont beaucoup donné. Je suis content de la manière de jouer en deuxième mi-temps, il faut rester dans cet état d'esprit. Ameen Al Dakhil est un garçon intelligent et ne va pas s'emballer. Sissako et Laïfis peuvent l'aider à grandir. Tout le monde connait notre situation financière. La seule manière de s'en sortir, c'est en étant collectifs."

John van den Brom : "Je suis animé par un double sentiment. On devait gagner ce match mais on peut être contents de prendre un point au vu de la deuxième mi-temps. Avant la pause, on a créé de belles actions mais Bodart a fait ce qu'il fallait. Après la reprise, c'était un autre match, on avait beaucoup de mal à gagner les duels. J'ai quand même le sentiment qu'on aurait du l'emporter au vu de la première mi-temps."

Samuel Bastien : "C'est cruel mais c'est le foot, il fallait rester concentré jusqu'à la dernière seconde. On a montré une belle image du Standard. Tout le monde avait des crampes, ceux qui sont montés ont apporté. Quand il y a de la fatigue, on manque de concentration et de fraîcheur, tout le monde était KO. On continuera à nous battre. On n'a pas montré un bon visage l'année passée, ce n'était pas digne du Standard. On a lancé un signal pour dire qu'on était de retour. J'étais le premier à dire que je n'étais pas bon la saison passée. Je pense que les vacances m'ont fait du bien, je donnerai tout pour le club. On voulait gagner pour eux, on joue autrement avec eux, ils sont très importants."

Arnaud Bodart : "Cela fait plaisir de retrouver les supporters, on sentait une ferveur. Le foot, ce sont les supporters. C'est dommage mais Genk a eu des occasions. On a bien travaillé pendant la présaison, on va analyser la rencontre et continuer. Tant qu'on a la mentalité, on peut faire de belles choses. Le Standard est une famille, on doit faire un, c'est la chose primordiale.

Hugo Siquet : "Les supporters changent énormément de choses, j'avais des frissons en rentrant pour l'échauffement. Je défie qui que ce soit de trouver de meilleurs supporters en Belgique. On a vraiment tout donné, beaucoup de joueurs ont des crampes mais on a manqué de fraîcheur. On méritait largement une victoire au vu de la deuxième mi-temps. J'aime bien ce système qui me permet de jouer plus haut avec plus de liberté. C'est parfois difficile de faire les aller-retour mais c'est une position que j'apprécie pour donner des centres. Où ? Ce n’est pas le moment d’en parler. J'ai passé un super moment, j'espère en avoir d'autres."

Theo Bongonda : "Je suis dégouté. On dit qu'on joue le titre alors on ne peut pas jouer comme cela. Chacun doit élever son niveau de jeu, ce n'est pas normal d'égaliser à la dernière minute et que tout le monde se réveille. Cela m'énerve. On a montré qu'on avait les qualités mais on sentait que les choses n'allaient pas aujourd'hui. On doit gagner le match, on a eu plus d'occasions. Je n'ai pas envie d'avoir un début de saison comme l'année passée."