Mbaye Leye: "De ce que je vois ici sur les images, le pied de Selim Amallah est hors-jeu mais il faut tracer la ligne. Le problème, c'est qu'on n'a pas reçu la ligne. Ostende est une belle équipe qui court avec une certaine mentalité, on essaie de faire la même chose. Quand tu vois le match du Standard aujourd'hui, tu es fier de supporter cette équipe. J'ai félicité mes joueurs pour leur mentalité, on joue avec une vraie équipe. Espérons que ça continue comme ça. La réalité est qu'on a besoin de ce public quand on est à la maison. En première mi-temps, avec la possession qu'on a eue et le tempo plus haut, on peut faire beaucoup de choses. C'était important de trouver l'intervalle en écartant leur milieu de terrain. En deuxième mi-temps, on voit le caractère et l'abnégation, ce stade a besoin de ça. Les garçons ont été magnifiques aujourd'hui. Le compteur revient à zéro lundi."

Alexander Blessin: "Est-ce qu'on a le VAR ? Il y a clairement un hors-jeu. Désolé, mais c'est une faute flagrante, il n'y a même pas besoin de ligne. Il faut être aveugle pour ne pas le voir, le VAR n'a pas fait son job. Je suis frustré car on a eu des belles chances et c'était un bon résultat pour moi de venir prendre un point ici. L'arbitre a pris trois ou quatre minutes pour finalement valider le but, mais on doit l'accepter."

Guillaume Hubert: "Sur le but, c'est une vraie partie de ping-pong dans le petit rectangle, ce genre de situation est compliqué à gérer. C'est dommage car on leur donne la chance sur coup franc où ils sont performants. Sur les images, on voit que le pied est hors-jeu, c'est une erreur qui semble flagrante à première vue. Sans cela, on ne parle pas de la défense qui encaisse trop car il y aurait eu 0-0."

Hugo Siquet: "C'est une belle soirée. On n'a pas montré le meilleur football mais on a su être efficaces. Les supporters ont été incroyables, cela nous a poussés. C'était déjà quelque chose d'extraordinaire dans les tribunes, cela m'avait marqué, alors, sur le terrain, c'est quelque chose d'incroyable. Personnellement, je n'ai pas fait un hyper bon match, mais j'essaie de m'appliquer sur les phases arrêtées, cela a payé sur le coup. On a essayé de les faire courir, cela a bien marché aujourd'hui. C'est encourageant pour la suite, mais il ne faut pas se croire où on n'est pas. L'année passée, notre problème était la constance. Il faudra continuer sur cette lancée."