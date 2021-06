C’était l’heure de la reprise ce lundi à l’Académie où Mbaye Leye a emmené ses hommes pour quatre semaines de préparation avant la réception de Genk, à Sclessin, le 23 juillet, pour les trois coups du championnat. Après sa première séance pour ce qui est sa première préparation en tant que T1, Mbaye Leye a évoqué les dossiers chauds de l’été liégeois.

Mbaye, parlons d’abord de Zinho Vanheusden. Vous le récupérerez le 28, vous espérez évidemment qu’il reste encore un an.

"C’est le but. J’espère qu’il restera longtemps mais il faut que les trois parties, le joueur, le Standard et l’Inter, trouvent le bon équilibre. Pour moi, Zinho est important. Tout ce que je cherche chez un joueur, Zinho l’a : l’envie de gagner tout le temps, la grinta et le respect du club. C’est ce genre de leadership que je recherche. J’espère qu’il restera mais cela dépendra de la situation."



