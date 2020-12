La nomination de Mbaye Leye comme entraîneur du Standard est spéciale à plus d’un titre.

Le premier entraîneur africain en Pro League. Mbaye Leye est le premier T1 africain de l’histoire de notre championnat. Si la Pro League a connu des binationaux, à l’instar de Karim Belhocine, franco-algérien, sur le banc de Charleroi depuis quelques mois, le Sénégalais est bel et bien un précurseur. Et, à l’échelle européenne, il est le troisième coach africain à entraîner une équipe de D1 d’un championnat majeur, après l’Angolais Lito Vidigal, coach du Maritimo (Portugal), et le Nigéran Ndubuisi Egbo, champion d’Albanie avec Tirana la saison passée.