Comme nous vous l'annoncions ce matin, Mbaye Leye a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Standard de Liège. Les Rouches ont également décidé de se séparer du T2 Patrick Asselman et du T3 Eric Deflandre. "La situation actuelle n’est pas conforme à nos attentes et à celles de nos fervents supporters et nécessite des changements importants", peut-on lire dans le communiqué du club.

Le club liégeois se met donc à la recherche d'un nouveau coach et de nouveaux ajoints mais d'ici là, l'intérim sera assuré par Geoffrey Valenne, Kevin Caprasse et Réginal Goreux.