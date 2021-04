À la veille de sa première finale en tant qu’entraîneur, Mbaye Leye s’est présenté au Heysel sans se délester de son sourire. Concentré et calme, le technicien du Standard ne veut pas s’emballer, malgré la spirale positive que traversent les Rouches.

Mbaye Leye, quelles seront les clés de la rencontre ce dimanche face à Genk pour décrocher la neuvième Coupe de Belgique de l’histoire du club ?

"On a la chance de les avoir rencontrés récemment. Nous connaissons leurs qualités offensives et défensives. Il ne faut pas laisser d’espaces à un tel effectif. L’efficacité sera primordiale car, sur le terrain, il y aura deux équipes capables de faire le jeu et de se procurer des occasions...