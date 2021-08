Mbaye Leye, quelle est votre analyse après cette défaite ?

"Cela ira vite. on a été dominé dans tous les domaines, on n’est jamais rentré dans le match."

Quel était votre plan ?

"C’était la même chose que contre Ostende, la même organisation, la même dynamique, mais c’était un jour où rien n’a marché. Après le but on a laissé aller, on a été dominé, ce n’était pas digne de ce qu’on a fait jusqu’ici."

Il y a eu plusieurs manquements individuels…

"On ne peut pas dire que c’est plus l’un ou l’autre. C’était un off day. L’Union joue ensemble depuis longtemps, et a été meilleure. Nous, on doit continuer à travailler."

Que vouliez-vous apporter avec les changements à la mi-temps ?

"Peeters avait une jaune, il fallait changer les choses. Dragus devait apporter plus, mais c’était un match où même les entrants ont été dans la dynamique des joueurs présents."

Les défaites sont lourdes. Est-ce inquiétant ?

"Après l’Antwerp, on n’en a plus parlé. Il faut rester sur ce qui a été fait, on n’a joué pas à notre niveau, et il y avait une belle équipe en face, c’est tout. Il ne faut pas tout remettre en question, les joueurs vont encore travailler, et on va se remettre en question, tous."