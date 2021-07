Ce vendredi soir, les Rouches retrouveront Sclessin et une partie de leur public (9000 supporters sont attendus) pour la réception de Genk. Un match pour lequel Mbaye Leye pourra compter sur un effectif au complet. "On a 24 joueurs aujourd’hui dans le noyau pro et seul Bope Bokadi est absent. Hugo Siquet (ischios) a repris avec le groupe depuis lundi. Il est prêt."

Pour ce match inaugural de la saison, le hasard du calendrier n’a pas été tendre avec le Standard en lui opposant le vice-champion et vainqueur de la Coupe, Genk. "Même si on avait joué face à une équipe dite plus modeste, le premier match est toujours compliqué à gérer car les équipes sont sur le même pie d’égalité au niveau physique et motivation." Quant à l’adversaire, il est évidemment bien connu des Rouches qui auront d’ailleurs un sentiment de revanche par rapport à la finale de la Coupe ? "Non car c’est un tout autre contexte. Par contre, les deux équipes n’ont pas beaucoup changé et Genk reste une grosse écurie avec une armada offensive impressionnante. Il faudra être attentif."

Enfin, le retour des supporters est très attendu dans le groupe. "On sent l’excitation. Cela changera les choses car ce public sait gagner des matchs, prendre des points. Ce n’est pas pour rien qu’il est le meilleur de Belgique."