Zulte Waregem, Gand, le Standard, Lokeren, Eupen et Mouscron. Mbaye Leye a porté le maillot de six clubs belges différents durant sa carrière de joueur. Mais jamais celui du Club Bruges. Ce qui lui aurait bien plu. "Pour ne rien cacher, il y a deux équipes dans lesquelles j’aurais aimé jouer : Bruges et Malines , explique-t-il. J’adore ces clubs et leurs supporters. Mais ça ne s’est jamais fait. Sans regret."

Pourtant, l’attaquant, qui a marqué 13 fois contre les Brugeois (son record) a été proche de rejoindre la Venise du Nord. "En réalité, j’aurais pu y aller trois fois comme joueur. Une fois avec Luc Devroe et deux fois avec Vincent Mannaert, quand Michel Preud’homme était coach là-bas. Mais il y a toujours eu des circonstances qui n’ont pas permis que cela se fasse."