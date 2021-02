Après le succès en Coupe de mercredi, le Standard veut reprendre sa marche en avant en championnat après la défaite de la semaine dernière à Bruges (3-1). Un match que les Rouches ont debriefé… ce vendredi. "C’était important de ne pas le faire avant la Coupe et ainsi rester focus sue le championnat tout comme on va debriefer le match de Seraing avant celui de Courtrai", précise Mbaye Leye. Pour ce dernier, il sera primordial de ne pas répéter les mêmes erreurs qu’au Jan Breydel Stadion. "On a vu qu’on n’avait pas été bon dans le positionnement sur les trois buts brugeois. Face à OHL, qui a une excellente équipe, il conviendra de ne pas les répéter. Il faut apprendre de ses erreurs."

Pour cette rencontre, Leye récupère un joueur en la personne de Noë Dussenne. "Il s’est entraîné normalement ce vendredi. Il n’y aura donc pas de souci." Par contre, comme prévu, Selim Amallah ne sera pas de la partie. "Il poursuit son programme individuel et on espère le récupérer pour la semaine prochaine." A noter que le jeune William Balikwisha, malade, ne s’est pas entraîné.