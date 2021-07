Le coach des Rouches gardait le sourire malgré le but tardif de Bongonda. Florilège.

Le match : "Un très beau match d’ouverture du championnat avec une bonne intensité. Des joueurs sont sortis avec des crampes en ayant tout donné. On ne s’est pas trop lâché en première période puis on a corrigé ça en augmentant l’intensité au milieu. Dommage de ne pas avoir tué le match mais ce but tardif résume notre situation : Genk est plus fort financièrement et a un banc qui a apporté un plus. Mais dans l’ensemble, je suis fier. Ce point en vaut trois car j’ai vu tout ce que je veux voir cette année : collectif présent, engagement. Cela ressemble au Standard que j’ai connu. On doit garder ce niveau."

Le retour du public : "L’impact est énorme. Surtout quand on pousse. Le public donne le ton et on en a besoin. Des joueurs se sont subjugués grâce à lui, à l’image de Raskin après la pause. Vivement que le stade soit plein."

L’arrivée de Donnum : "C’est un joueur d’action, capable d’allumer le feu. C’est important d’avoir ce genre de caractère pour apporter de la concurrence et stimuler tout le monde. J’espère qu’il ne sera pas le seul. Plus on a de joueurs, plus on aura de possibilités pour jouer dans différents systèmes."

Les prestations de Bastien et Siquet : "Il faut les féliciter, eux et leur entourage. Bastien a la tête remise à l’endroit et Siquet est resté dans le sportif. C’est normal que des clubs s’intéressent à lui avec son talent. Mais avec l’année de la confirmation dans les jambes, sa valeur va encore augmenter."

Le premier match de Al-Dakhil : "Il est à la hauteur de ce que j’espérais. Il a joué comme d’habitude. Il ne faisait pas partie des jeunes destinés à monter dans le noyau A mais j’aime challenger cela. J’ai le même feeling avec lui que celui que j’ai eu avec Siquet. Il peut nous apporter quelque chose qu’on n’a pas. Le talent n’a pas d’âge."