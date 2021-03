Il ne le dira pas. Mais il est soulagé. Une élimination du Standard ce jeudi aurait sans doute mis un coup fatal sur la tête de Mbaye Leye et des Liégeois. Mais les Rouches sont finalement qualifiés pour les demi-finales. Ils se déplaceront à Eupen le week-end prochain avec des espoirs européens toujours vifs.

"Je veux vraiment féliciter mon équipe. Les garçons ont fait le boulot", expliquait Mbaye Leye. "Quand on joue un match de Coupe contre une équipe qui est plus forte que nous, il n’y avait qu’une manière de répondre. Et on l’a bien fait. Je suis un peu content, je vais dire. Le matériel m’a plu, pour reprendre une expression qui a été beaucoup commentée. C’est une prestation complète avec tous les ingrédients nécessaires : grinta, leadership, présence dans les duels. On a pu gagner ce match-là car tout le monde a pris ses responsabilités. Mais je serai vraiment content quand on sera capable de répéter ce genre de prestations. Mais si on l’a fait une fois, je suis persuadé qu’on peut le refaire."

En effectuant plusieurs changements dans son onze de base, Leye avait envoyé un message à ses joueurs. Et les jeunes comme Pavlovic ou Sissako ont prouvé sur le terrain qu’ils méritaient leur chance.

"Pavlovic a permis de mettre le tempo dès le début de la rencontre. Et Sissako avait été très bon à Seraing. C’était le bon moment pour le remettre et il a fait son job", précisait le T1 rouche, satisfait de son équipe.

Il partageait aussi l’avis de Philippe Clement sur le fait que l’absence de VAR en quart de finale de Croky Cup était complètement incohérente (elle est justifiée par le fait que le match Eupen - La Gantoise n’était pas télévisé). "Dans notre football belge, on a encore des progrès à faire. Dans un match aussi important, il fallait le VAR pour éviter les discussions. Mais je pense que tout le monde sait s’il y avait main ou pas."

Et les images semblent montrer que l’arbitre a pris la bonne décision.

Klauss : "On a montré la bonne mentalité jusqu’au bout"

Homme du match, Joao Klauss s’est donc donné sans compter durant cette rencontre, montrant le chemin à suivre. "Je suis très content du résultat et de la performance de l’équipe. On a montré un bon caractère, de la mentalité et ce, jusqu’à la dernière minute. C’est gentil de me désigner homme du match, mais c’est toute l’équipe qui a gagné."

Arrivé en janvier, le Brésilien s’est déjà érigé en patron du Standard qui manquait cruellement de leaders. "Je ne dirais pas que je suis un leader", assurait l’attaquant. "On est une équipe, une famille, on s’aide tous et vous savez, je suis encore fort jeune, je n’ai que 24 ans mais avec mon expérience, j’essaie d’aider mes équipiers."

Dans le dernier carré, le Standard peut encore rêver d’un nouveau succès en finale. "C’était très important pour nous de remporter ce ma tch. En championnat, on voulait aller en playoffs mais il faut être honnête, cela s’annonce très compliqué. La Coupe, c’est un titre et c’est un des objectifs du club."