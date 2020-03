Pour Mbaye Leye, la suspension de Preud’homme n’a pas influé sur les Rouches.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ? Certains seraient tentés de dire que l’absence de Michel Preud’homme, sur le petit banc, a eu un impact sur le caractère de ses joueurs. Une chose est certaine : le coach liégeois a sans doute laissé plus d’influx nerveux, en tribune, que ses joueurs sur la pelouse. "Quand on vient jouer un choc wallon très important et qu’on ne gagne pas les premiers et les seconds ballons, c’est très compliqué de faire une belle prestation", regrettait Mbaye Leye, propulsé T1 d’un soir.µ

(...)