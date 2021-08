Le Standard veut conjurer en terre anversoise le sort de la gifle reçue face à l’Antwerp.

Il peut s’en passer des choses en 12 mois. Surtout en football. Et surtout dans un club comme le Standard. Il y a un peu moins d’un an, les Rouches se déplaçaient au Beerschot avec Philippe Montanier à leur tête, forts d’un début de saison réussi (sept points sur neuf après trois journées). Avec une défense solide (un seul but encaissé) mais avec une attaque qui se cherche… et qui va se rassurer au Kiel, au terme d’une victoire 0-3 avec des buts d’Avenatti, Lestienne et Oulare.

Un an plus tard, Avenatti est à l’Union, Oulare est à Barnsley et Lestienne n’entre pas dans les plans de Mbaye Leye, qui a remplacé Philippe Montanier en janvier dernier. Le Standard a la pire défense de Pro League… mais une attaque qui marque. Et c’est sur ce dernier point que le coach des Rouches veut insister. “La rencontre face à l’Antwerp était notre match le plus abouti offensivement”, estime Leye. “On s’est construit des occasions et avec un peu plus d’efficacité, on aurait pu en mettre cinq.”

(...)