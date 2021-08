Quatre points sur six, une prestation aboutie, notamment en seconde période, face à Genk, et une belle victoire arrachée en fin de rencontre à Zulte Waregem, le Standard a bien lancé sa saison sous le signe du collectif. Mbaye Leye et les siens veulent poursuivre cette marche en avant face aux Anversois ce dimanche.

"J’ai vu leurs deux premiers matchs, c’est une équipe qui est désormais plus technique que physique évoluant dans un système bien clair. Cela change du l’Antwerp qu’on a connu avant. Des joueurs comme Benson, Fischer amènent de la technique, Verstraete tient bien le milieu et devant, Frey a prouvé à Waasland-Beveren qu’il avait de grandes qualités. On aura du boulot pour contrer cette équipe mais on veut rester dans cette bonne dynamique", assure Mbaye Leye.