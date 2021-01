Après deux succès consécutifs, le Standard entend bien confirmer son regain de forme ce mercredi (18h45) sur la pelouse de Malines. Face aux hommes de Mbaye Leye se dresseront des Malinois également revigorés par leur récent bilan de 12/12. De quoi faire de ce match un premier gros test pour le Standard de Leye ? "Non car ce serait ne pas considérer les matchs contre Waasland-Beveren et au Cercle de Bruges qui étaient mieux placés que Mouscron et Saint-Trond qui ont pourtant battu le Standard. Peu importe l’adversaire, on l’abordera avec le même état d’esprit."

Pour ce déplacement, le coach sera à nouveau privé de Gojko Cimirot, une nouvelle fois testé positif au Covid-19. "Il n’est plus contagieux mais les règles sont les règles et il faut présenter un test négatif pour jouer", précise Mbaye Leye qui pourra par contre compter sur Kostas Laifis. "Il a repris le collectif lundi. Il est sélectionnable." Il y a tout de même fort à parier que le Chypriote soit trop court physiquement pour le match de mercredi. Au niveau des retours, Leye a salué celui de Aleksandar Boljevic. Le T1 devra faire le point, ce mardi , avec Hugo Siquet. Pour rappel, le jeune latéral droit avait pris une béquille au Cercle et sa cuisse était toujours douloureuse lundi.

A Malines, Mbaye Leye espère voir les siens poursuivre sur leur lancée. "On doit gommer les erreurs techniques tenaces, car elles sont là depuis longtemps, et se servir de ce qu’on a bien fait, notamment dans le pressing. Si le match de mercredi se passe comme celui de dimanche et qu’on fait 9/9, je signe des deux mains."