Maxime Jacques et Kevin Sauvage

Réunis le temps d’une interview, Mehdi Bayat et Alexandre Grosjean préfacent le choc de dimanche.

C’est à Namur, capitale de la Wallonie, que nous avons réuni nos deux interlocuteurs. Quelques heures avant un match crucial de barrage d’Europa League qui allait faire couler quelques larmes, de bonheur pour l’un, de tristesse pour l’autre, Alexandre Grosjean et Mehdi Bayat ont préfacé le choc wallon de ce dimanche. "Un rendez-vous fixé chaussée de Liège: vous voulez me mettre dans le dur d’entrée de jeu", rigole Mehdi Bayat, qui sait que les dirigeants des deux clubs ont "plus à perdre qu’à gagner avec ce genre d’interview, surtout aux yeux des supporters".

Durant plus de deux heures, Bayat et Grosjean ont prouvé qu’on pouvait avoir des points de vue convergents sur certains dossiers tout en étant des rivaux sur le terrain.

(...)