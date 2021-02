Depuis le retour de Mbaye Leye à Sclessin, plusieurs joueurs ont retrouvé des couleurs. C’est le cas de Mehdi Carcela à qui le nouveau coach a décidé de (re)donner le brassard. Ces dernières semaines, le Marocain monte en puissance à tel point que les supporters liégeois commnçaient à regretter son futur départ l’été prochain.

Mais de départ, il n’en sera rien pour la simple et bonne raison que le capitaine du Standard a prolongé son contrat en bord de Meuse. A 31 ans, Mehdi Carcela est bien décidé à aider son club à gagner un nouveau trophée après avoir remporté le titre en 2009 et la Coupe en 2011 et 2018. Voici une nouvelle qui devrait donc ravir les supporters rouches !

C'est via son tout nouveau compte TikTok que le Standard a décidé d'annoncer la nouvelle de manière originale.