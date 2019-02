Mehdi Carcela a fait une très grosse prestation contre le Sporting d'Anderlecht dans le clasico ce dimanche.

Il aurait pu être le héros de la soirée si son but n'avait pas été annulé par le VAR. Sa frappe du pied droit s'est logée en pleine lucarne, via la barre transversale. Mais Monsieur Visser a annulé le magnifique but du Liégeois à cause d'une faute de Laifis sur Bakkali à la base de l'action.

Cela a provoqué la colère et l'énervement du côté liégeois. Le numéro 10 du Standard réagi à chaud en adressant un doigt d'honneur à l'arbitre, quand celui-ci avait le dos tourné. Un geste qu'il déplore.

Sur Twitter, Carcela s'est excusé: " Belle victoire ce soir!!! On a été la chercher avec les tripes grâce à vos encouragements!!! Dommage pour le goal refusé qui a entraîné ma réaction déplacée...Je tiens d’ailleurs à m’excuser pour ce geste réalisé à chaud. Merci aux supporters présents. On lâche rien".