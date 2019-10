Le Marocain a marqué son premier but de la saison pour le Standard face à Waasland-Beveren.

"Ce premier but de la saison fait plaisir. C’est à domicile et cela faisait longtemps que je l’attendais. Aider l’équipe, c’est ce que je fais le mieux. Dès que l’occasion se présentera, je ferai tout pour qu’on gagne. On aurait pu tuer le match beaucoup plus tôt dans la deuxième période mais on a eu du déchet. On a On a beaucoup de matches pour l’instant, c’est sûrement à cause de cela. Mais les trois points sont importants."