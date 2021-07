La saison n’a pas encore débutée. Mais il est déjà en forme. Avec quatre buts et quatre passes décisives en six rencontres, Joao Klauss (24 ans) est le Rouche le plus efficace de la préparation. Et de loin. S’il faut évidemment prendre en compte les deux penalties convertis par le Brésilien (face à Rochefort lors du premier match puis contre Rennes lors du dernier) dans ces statistiques, l’impact de l’attaquant prêté par Hoffenheim n’en reste pas moins impressionnant. (...)