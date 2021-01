Dimanche après-midi, plutôt que d’accabler ses joueurs qui, pour certains, ont commis des erreurs fatales, ou encore plutôt que de palabrer sur la phase du penalty annulé, Mbaye Leye est resté très calme et a tenu, comme souvent, un discours pondéré et réaliste le tout, le sourire aux lèvres.

"Je suis fier de perdre contre une équipe qui est plus forte que la mienne. On a commis des erreurs, vous parlez de naïveté ? Vous êtes gentil mais il faut savoir apprendre de ce genre de rencontre. On doit savoir que ; face à des hommes qui ne commettent pas d’erreurs, si tu en fais, cela se paye cash. J’avais dit qu’on finirait par perdre et c’est arrivé."