On dit souvent, en football, qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Et une équipe qui ne gagne pas au début, mais l’emporte à la fin grâce aux changements, la change-t-on ? Le Standard a remporté ses deux derniers matchs, au Beerschot et contre Ostende, sur le même score (1-0) et en s’appuyant sur les entrées décisives de Denis Dragus et Hamza Rafia.

La formule magique ne pourra pas être à chaque fois efficace, avec les mêmes hommes du moins. Déjà en raison de l’incertitude planant au-dessus de Kostas Laifis, qui se testera ce samedi matin (voir par ailleurs), et ensuite parce que ce serait trop simple.

Pour enchaîner une troisième victoire en déplacement, ce qui serait une première depuis 2014 en championnat pour le Standard, Mbaye Leye a déjà balisé le terrain : "Il faudra être costauds dans les duels et ne pas donner d’espaces dans notre reconversion défensive."

L’arrivée de Daouda Peeters peut aider à réduire ces espaces dans le dos, qu’affectionnent les attaquants unionistes. "Ils aiment la transition rapide", sait Leye, qui a apprécié la solidité défensive contre Ostende. "On n’a été mis en difficulté que sur nos corners offensifs, dans notre reconversion défensive."

Cette même application, a priori toujours dans un 4-3-3 (et quels hommes ?), sera nécessaire pour voir arriver la trêve internationale l’esprit serein. Une trêve lors de laquelle il n’y aura pas grand monde à l’entraînement, "à peine 8 joueurs", a déjà prévenu Leye.