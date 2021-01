Les Rouches ont arraché un point précieux in extremis et se maintiennent dans le top 4.

On l’a déjà souvent écrit et répété : le football est un sport qui se joue dans la tête. Et c’est sans doute dans cet aspect mental que le Standard de Mbaye Leye a le plus progressé. Le partage arraché in extremis par Merveille Bokadi à Ostende l’a encore prouvé.

(...)