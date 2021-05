La saison 2020-2021, qui s’est achevée par une défaite 1-3 face à Ostende, ne restera pas dans les annales du Standard. Un retour en PO2 après trois participations de rang aux PO1, un entraîneur remercié en cours d’exercice, une finale de Coupe perdue et une qualification européenne, pourtant objectif majeur en début de saison, loupée et c’est toute la tribu rouche qui s’embrase.

Au Standard plus qu’ailleurs, l’émotionnel prend toujours le pas sur le rationnel, on l’a encore vu samedi dernier avant et après le match contre Ostende. Aujourd’hui, les inquiétudes des supporters sont légion et la principale concerne les finances du club liégeois. Cette saison, le Standard n’a pas rencontré de problème dans le dossier d’obtention de la licence mais il devra bel et bien se serrer la ceinture dans les mois à venir et ce, pour plusieurs raisons.



(...)