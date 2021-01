En théorie, la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. La décharge d’une blessure de grande envergure comme une rupture des ligaments croisés s’est pourtant abattue à deux reprises sur Merveille Bokadi.

Le genou gauche avait d’abord été touché après un Clasico à Anderlecht en octobre 2017. Signe du destin, c’est face à l’ennemi mauve qu’il reprenait sa place un an et quatre mois plus tard pour ne plus la lâcher. Le destin en a décidé autrement lors d’un banal match de Coupe de Belgique face à Lommel le 26 septembre 2019.

(...)