S’il devait résumer son année 2020 en un mot, ce serait "pourrie". Et pas seulement à cause de la crise sanitaire. "J’ai été opéré pour la quatrième fois de l’épaule gauche entre les fêtes, un peu plus d’un an après avoir été opéré de l’épaule droite, suite à une mauvaise chute dans l’escalier. Mais la rééducation est compliquée, avec la pandémie. Certains soins de kiné ont été arrêtés et j’ai perdu pas mal en mobilité. Les nuits sont compliquées. Le tennis, c’est fini pour moi. Les fléchettes aussi. Bon, il me reste la belote", sourit Michaël Goossens (47 ans), qui conserve malgré tout sa bonne humeur.

Même ses soucis de téléphone, qui se coupe en pleine conversation, ne parviennent pas à faire perdre le sourire à l’ancien enfant terrible de Sclessin (9 saisons, 267 matchs officiels joués, 88 buts marqués), redevenu supporter du Standard depuis la fin de sa carrière de joueur. Qui s’est, notamment, terminée par une aventure à… Eupen que beaucoup ont oubliée.



(...)